«Все это совсем не просто»: Роман Костомаров мечтает вернуть прошлую жизнь

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Полина Долгова
Полина Долгова 567 0

Костомаров опубликовал совместное с женой видео из дома

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; tenchat.ru / romankostomarov

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Семья фигуриста осознает, что нужно жить дальше и не бояться трудностей.

Почти две недели назад Романа Костомарова выписали из больницы, в которой он провел около полугода. Спортсмен продолжает восстанавливаться дома.

Рядом с олимпийским чемпионом находятся супруга Оксана Домнина и дети. Пара опубликовала в социальных сетях видео с благодарностью к фанатам, отметив, что они вместе смогут справиться с любыми трудностями.

«Ну, что же: вот мы и дома. Адаптируемся к новой жизни. Конечно же, все это совсем непросто», — объявили они.

Несмотря на то, что иногда им хочется все вернуть назад, они осознают, что это невозможно.

«Что поделать — в такие условия мы поставлены сегодня. Но нужно идти дальше. Прямо как в спорте: бороться и не сдаваться», — заявили возлюбленные.

По словам Костомарова, если бы не Домнина, то ему было бы гораздо труднее.

«Слава Богу, благодаря моей любимой жене у нас получается справляться даже с такими трудностями. Мы желаем вам любви, здоровья и всего самого хорошего! И спасибо всем, кто поддерживает и помогает. Идем дальше!» — добавили знаменитости.

Фигурист, напомним, выписался из больницы 6 июля. Тогда кумир миллионов посвятил медикам трогательное послание, в котором отметил заслуги тех, кто спас его от смерти.

«Позади 175 дней… Впереди вся жизнь… Благодаря этим людям я жив. К сожалению, многое я потерял в этой совместной борьбе со смертью. Но по-другому было никак», — отметил он.

Олимпийский чемпион попал в больницу в феврале 2023 года. Сначала ему поставили диагноз «пневмония», что затем повлияло на развитие других негативных процессов в организме.

За это время Костомаров пережил кому, два инсульта, сепсис и гангрену. Вследствие осложнений ему ампутировали пораженные некрозом стопы, голени, кисть одной руки и пальцы второй.

Ранее 5-tv.ru писал, что Костомаров расчувствовался после тренировки на протезах и показал себя.

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