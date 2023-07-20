Сын Домогарова оправдался за срыв проекта из-за болезни мамы: «Буду с ней!»

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 2 520 0

Сына Домогарова обвинили в срыве проекта из-за болезни мамы

Сын Домогарова оправдался за срыв проекта из-за болезни мамы: «Буду с ней!»

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

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Кинорежиссер понимает все последствия, но для него сейчас важнее здоровье родного человека.

Сына актера Александра Домогарова обвинили в срыве проекта. Недавно он отказался от съемок картины, объяснив свой поступок тем, что ему сейчас важнее находиться рядом с болеющей мамой и заниматься ее лечением. Кинорежиссер попросил не осуждать его, а войти в положение.

«Очень тяжело болеет самый близкий мне человек. Уже больше двух лет идет борьба с очень гадкой болезнью. Лечение перестало помогать. Надежда таяла, но мы боролись изо всех сил», — признался Домогаров-младший.

К сожалению, после длительного лечения врачи признали — они сделали все возможное, более ничем помочь не могут, поэтому выписали маму Домогарова-младшего домой. Признать реальность, что с каждым днем ее здоровье ухудшается, 34-летнему Александру сложно. Но он все находит в себе силы бороться за жизнь родственницы. Однако не все поняли, как кинорежиссер мог променять работу на маму.

«Теперь я один со своим горем. Нет, не один, с настоящими друзьями и со своим любимым папой, который всегда рядом. Мы должны с ним пережить этот кошмарный сон! Сделать все возможное ради мамы. Моей любимой мамы! Все ради нее! И я буду с ней до конца! Мама, я очень тебя люблю! Очень!» — добавил Домогаров-младший.

Александр Домогаров-старший признался, что сын был вынужден рассказать всем о проблемах в семье. Позволять некоторым нападать на и так уязвимого сейчас наследника он не намерен.

«Я порву любого за него! Он вынужден был отказаться от проекта, сейчас ему страшно, тяжело. Из-за ситуации он, естественно, может попасть в черные списки кинокомпаний, как человек который может что-то сорвать. Хотя по-человечески это совершенно дико», — заявил Домогаров изданию StarHit.ru.

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