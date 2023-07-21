Намекнула на новый роман: Ходченкова опубликовала совместное фото с любимым

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 137 0

Ходченкова опубликовала фото с мужчиной и спровоцировала слухи о новом романе

Намекнула на новый роман: Ходченкова опубликовала совместное фото с любимым

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Актриса открыто не рассказывает о своей личной жизни, однако больше не делает вид, что она одинока.

Актриса Светлана Ходченкова спровоцировала слухи о новом романе. На днях она отправилась в отпуск, который, судя по всему, пройдет в Южной Америке. Оттуда она и намекнула на новые отношения, опубликовав снимок с неким мужчиной.

Обычно знаменитость предпочитает спокойный отдых. Пляж, солнце, никакого экстрима и экскурсий, однако в этот раз решила провести каникулы активно. К примеру, на днях она устроила длительный велозабег. Местными красотами Ходченкова наслаждалась не одна, как оказалось, а в компании мужчины. Подтверждение тому совместный кадр. На нем, правда, не видно лица спутника, видно лишь часть руки. Сама же актриса никак не комментирует фото, предпочитая, кажется, и дальше держать интригу.

цацацацацХодченкова показала кадр с рукой избранника на руле велосипеда.Instagram* / svetlana_khodchenkova

К слову, о личной жизни актрисы известно немного. В 2005 году она вышла замуж за коллегу по творческому цеху Владимира Яглыча. Влюбленные прожили в браке пять лет, после чего развелись, детей в этом союзе не было. Позже роковой блондинке приписывали романы со многими актерами и другими представителями шоу-бизнеса, но ни один из них она не подтвердила.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, с кем Любовь Успенская закрутила новый роман.

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