Уход любимой и рак: как звезда «Кадетства» Корчевников стал главой телеканала

Знаменитости пришлось пережить немало испытаний, но он справился со всеми жизненными трудностями, не потеряв лица и не испортив репутацию.

Борис Корчевников сейчас популярный телеведущий. За его плечами работа в самых рейтинговых телешоу и участие в суперуспешном сериале «Кадетство». Многие пророчили ему блистательную актерскую карьеру, но внезапно для всех он занял место генерального директора и продюсера телеканала «Спас». Как ему удалось совершить такой успешный в своей жизни прыжок?

За кулисами театра

Корчевников родился 21 июля 1982 года в Москве. Воспитывала будущую звезду мама, так как папа — экс-директор театра имени Пушкина Вячеслав Орлов — бросил женщину еще беременной. Мама же работала во МХАТе, поэтому маленький Боря был частым гостем там. Поначалу, приходя туда, он сидел и рисовал, гулял по театру, но, чуть повзрослев, стал выступать на сцене. В восемь лет он уже был задействован в 12 постановках.

Кроме театра, у Корчевникова рано проявился интерес к журналистике. Мальчику было всего 11, когда он с блеском прошел кастинг на должность ведущего и репортера передачи «Там-Там новости». Как только пришло время получать высшее образование, Корчевников буквально потерялся. Он хотел быть и актером, и журналистом. Тем более, его приняли сразу в два учебных заведения. Но в итоге он все же стал студентом факультета журналистики МГУ имени Ломоносова.

Суворовец Илья Синицын

После поступления он устроился репортером на телеканал, но про актерство не забывал и снимался в кино и рекламе. Одной из первых серьезных работ стала роль в «Воровке-2». Но настоящую популярность Корчевников обрел после выхода сериала «Кадетство», в котором исполнил роль суворовца Ильи Синицына.

Съемки сериала "Кадетство" заняли почти два года. Кадр из сериала «Кадетство»

Снимался в сериале он почти два года. Но учебу на факультете журналистики не бросал. Он признавался, что те времена были не сахаром, но благодаря им он получил бесценный опыт и научился преодолевать неуверенность в себе.

Путь от актера до главы телеканала

В начале нулевых карьера Корчевникова на телевидении пошла в гору. С одной передачи он переходил на другую, пробуя себя все в новых и новых ролях. Однако в один момент проникся верой и возглавил телеканал «Спас».

Любовные неудачи

Об личной жизни Корчевникова известно немного. Одно время он встречался с актрисой Анной Сесиль-Свердловой. Длились отношения семь лет, но до свадьбы дело так и не дошло. Корчевников признавался, что разрыв со знаменитостью был для него болезненным.

41-й день рождения знаменитость тоже отметит без второй половинки. Он не раз признавался, что безумно мечтает о семье и детях, но попытки найти ту самую спутницу пока не приносят результата.

Победа над болезнью

В 2015 году Корчевников признался — ему диагностировали онкологию — опухоль головного мозга. Чтобы победить болезнь, ему пришлось делать трепанацию черепа, после которой ведущий несколько недель не мог ходить, но все осталось позади.

«Конечно, было много преувеличений на этот счет. Много вранья. Но это болезнь, которая заставила меня, взрослого мужчину, который всегда занимался спортом, был успешен в профессии, почувствовать себя ничем — слабым, немощным», — откровенничал Корчевников.

Несмотря на пережитую болезнь, Корчевников продолжает работать и радовать поклонников. © РИА Новости / Илья Питалев

Несмотря на периодические проблемы со здоровьем, сейчас Корчевников много работает. Руководство телеканалом требует постоянного внимания и контроля. Помимо этого Корчевников ведет программу, в которой раскрывает судьбу знаменитых людей. Кроме того, он занимается благотворительностью: собирает деньги на строительство храмов и лечение детей. И верит — личное счастье встретит совсем скоро.

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