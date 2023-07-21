Стали известны границы призывного возраста на срочную службу

Картаполов: призывной возраст срочной службы составит с 18 до 30 лет
Фото: ИЗВЕСТИЯ / СЕРГЕЙ_ЛАНТЮХОВ
Ожидается, что новый законопроект не затронет осенний призыв текущего года.
Многие ребята желают пойти служить с 18 лет, поэтому это остается нижней границей призывного возраста. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
«Такая возможность им сейчас предоставляется», — отметил он.
Картаполов также уточнил, что в рамках нового законопроекта верхний предел возраста составит 30 лет. Ожидается, что это не коснется осеннего призыва 2023 года.
«Предлагается вступление в силу с 1 января 2024 года. То есть на осенний призыв эти все правила никак не распространяются. И те, кому в 2023 году, хоть 31 декабря, исполнится 27 лет, они под действие нового закона с 1 января 2024 года не подпадают», — уточнил депутат.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как весенний призыв в армию 2023 года в России был официально завершен. Все молодые люди, прибывшие в военкоматы, имели право выбора пройти военную службу в различных видах ВС РФ и родах войск с учетом состояния их здоровья.
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