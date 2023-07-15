Минобороны: весенний призыв граждан на военную службу в России завершен

Весенний призыв в армию 2023 года в России был официально завершен. Об этом сообщает Минобороны.

«Весной этого года для прохождения военной службы по призыву в Вооруженные Силы Российской Федерации и другие воинские формирования призвано и направлено 147 тысяч человек», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточняют, что все молодые люди, прибывшие в военные комиссариаты, имели право выбора пройти военную службу в различных видах Вооруженных Сил и родах войск с учетом состояния их здоровья и результатов профессионального психологического отбора.

Более того, все призывники перед отправкой к местам прохождения службы были обеспечены повседневной формой одежды. Большая часть военных по призыву были зачислены в учебные соединения и воинские части, где в срок до пяти месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность.

К слову, призывные комиссии начали свою работу еще с 1 апреля, а отправки призывников со сборных пунктов субъектов РФ начались уже с 20 апреля.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Путин подписал указ о весеннем призыве в армию.