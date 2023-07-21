Польские СМИ сообщили о падении американского беспилотника в стране

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 83 0

RMF FM: в Польше разбился американский разведывательный беспилотник

Польские СМИ сообщили о падении американского беспилотника в стране

Фото: Reuters / Lafargue Raphael/ABACA

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О его обнаружении рассказал случайный свидетель.

Военный дрон США разбился на юго-западе Польши. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.

Согласно последней информации, это произошло в Нижней Силезии, в окрестностях Тшебеня.

«Беспилотный летательный аппарат был обнаружен в лесу», — говорится в сообщении.

Известно, что о его обнаружении рассказал случайный свидетель, набравший номер 112. По его словам, он «гулял и увидел, как упал маленький самолет».

По сообщению радиостанции, БПЛА разбился во время учений, которые проводили американские военные на полигоне в этой местности. Взрыва и пожара не было, никто не пострадал.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, к чему привели поставки западного оружия Киеву.

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