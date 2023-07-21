Польские СМИ сообщили о падении американского беспилотника в стране
RMF FM: в Польше разбился американский разведывательный беспилотник
Фото: Reuters / Lafargue Raphael/ABACA
О его обнаружении рассказал случайный свидетель.
Военный дрон США разбился на юго-западе Польши. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.
Согласно последней информации, это произошло в Нижней Силезии, в окрестностях Тшебеня.
«Беспилотный летательный аппарат был обнаружен в лесу», — говорится в сообщении.
Известно, что о его обнаружении рассказал случайный свидетель, набравший номер 112. По его словам, он «гулял и увидел, как упал маленький самолет».
По сообщению радиостанции, БПЛА разбился во время учений, которые проводили американские военные на полигоне в этой местности. Взрыва и пожара не было, никто не пострадал.
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