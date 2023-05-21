Радиоактивное облако в Европе: к чему привели поставки западного оружия Киеву

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Огромный огненный гриб после взрыва складов ВСУ в Хмельницком породил опасения, а не ядерный ли он?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Handout; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Есть ощущение, что Киев все-таки готовится к масштабному наступлению. Во всяком случае на складах ВСУ собирают все больше оружия и топлива.

Каждый день то в той, то в другой области после ударов российских ВКС взлетает на воздух что-то, заготовленное в больших количествах.

Сложно сказать что именно, поскольку на Украине жесточайшая цензура — запрещено снимать и выкладывать в сеть результаты попаданий. Но некоторые «прилеты» невозможно скрыть — например, эти взрывы в Хмельницком, областном центре на Западе Украины. Огромный огненный гриб над многоэтажками породил опасения, а не ядерный ли он?

В украинских же СМИ сразу мелькнуло прозрение — как раз в последние месяцы западные страны поставили Киеву танковые снаряды с обедненным ураном. Хотя казалось после Чернобыля игры с атомом на Украине неуместны. Зря казалось.

«Американцы уже не раз в истории „помогали“ странам. Украине тоже „помогли“, надавили на своих сателлитов и поставили боеприпасы с обедненным ураном. Их уничтожение привело к тому, что радиоактивное облако направилось в сторону Западной Европы. И в Польше уже зафиксирован рост радиации», — отметил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Взрыв в Хмельницком получился комбинированным, скорее всего такое облако образовалось из-за воспламенения ракетного топлива, а сердечники из обедненного урана так не горят, это грубо говоря сверхпрочные металлические стержни. Эффект от их применения накопительный. Из-за этого сейчас, спустя десятилетия — всплеск онкологии в Сербии и Ираке, где «урановые» боеприпасы использовали войска НАТО вовсю.

Может после Хмельницкого кто-то и на Украине о чем-то задумается: ведь все, что завозят страны Запада на Украину, рано или поздно будет уничтожено либо на поле боя, либо в результате вот такого удара российской ракеты или беспилотника по складу.

Тема:
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