Западные кураторы Киева разочарованы результатами «контрнаступления» ВСУ. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, выступая в ходе заседания Совбеза 21 июля.

«Это очевидно», — подчеркнул глава государства.

Российский лидер добавил, что результатов попыток украинского так называемого контрнаступления не просто нет, не помогает Киеву достичь целей ни западное оружие, ни западные наемники.

Путин заявил, что мобилизационный резерв Украины истощается

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.