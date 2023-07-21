Путин заявил, что мобилизационный резерв Украины истощается
Киевский режим несет громадные потери.
Фото: www.globallookpress.com / Yevhen Lubimov
Мобилизационный резерв Украины истощается, потери киевского режима — десятки тысяч боевиков. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании Совбеза.
«У людей на Украине все чаще возникает вопрос, законный вопрос — ради чего? Ради чьих корыстных интересов гибнут их родные и близкие?» — отметил президент РФ.
Путин добавил, что постепенно в Европе общественное мнение стало меняться. Жители видят, что поддержка Украины — лишь пустая трата денег и обслуживание чужих интересов.
Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard.
Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что киевский режим и Запад будут вынуждены пойти на территориальные уступки России в том случае, если контрнаступление ВСУ будет провальным.
- 22 июл
- Авиация ВС РФ поразила более десяти мест скопления ВСУ на запорожском направлении
- 22 июл
- Ситуация на грани? Стало известно о массовом бунте боевиков ВСУ на передовой
- 22 июл
- В Белом доме заявили о значительных потерях ВСУ в ходе контрнаступления
- 21 июл
- В Белом доме заявили об обсуждении Байденом и Зеленским поставок ATACMS
- 21 июл
- В ООН обеспокоены сообщениями о применении ВСУ американских кассетных боеприпасов
- 21 июл
- Путин провел совещание с Совбезом. Главные заявления
- 21 июл
- «Не сможет изменить ситуацию»: Белый дом определился по срокам поставок F-16 на Украину
- 21 июл
- Спрятан в кустах: российские бойцы сделали неожиданную находку в зоне СВО
- 21 июл
- «Мы должны убедиться»: МИД РФ разъяснил новые правила в Черном море
- 21 июл
- «Нашла способ»: как Россия отключила главную ракету ВСУ
Читайте также
77%
-0.47 100.66
-1.17
Нашли ошибку?