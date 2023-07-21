Путин: «коллективный Запад» усиленно разжигает огонь войны

«Коллективный Запад» усиленно разжигает огонь войны. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин, напоминая, насколько непростая обстановка складывается в зоне проведения спецоперации на Украине.

«Сейчас огонь войны усиленно разжигается, в том числе используют для этого амбиции лидеров восточно-европейских государств, которые уже давно превратили ненависть к России, русофобию в свой главный экспортный товар и в инструмент своей внутренней политики», — добавил российский лидер, проводя заседание Совбеза.

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В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Польша хочет разместить войска на Западной Украине.