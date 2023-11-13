«Деньги в трусилях от милых дам» у героя Тимура Батрутдинова

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 114 0

Тимур Батрутдинов доволен своим прессом

Фото, видео: © РИА Новости / Евгения Новоженина; 5-tv.ru

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Шоумен Тимур Батрутдинов предстанет в роли стриптизера-антагониста.

Тимур Батрутдинов доволен своим прессом. О своей внешности и отрицательной роли в сериале «Мендельсон» для онлайн-кинотеатра PREMIER шоумен эксклюзивно рассказал корреспонденту 5-tv.ru.

По признанию Батрутдинова, его герой — антагонист, поведение которого не свойственно ему самому в жизни. Артист играет роль альфонса и по совместительству охранника вдовы, используя которую он хочет «отжать» помещение свадебного салона и построить там стриптиз-клуб.

«Мой персонаж — охранник. Но есть одна вещь, которая формально не прописана в сценарии, но которую мы держим в голове. Мой герой — бывший стриптизер, и именно поэтому он и стал любовником одной из главных героинь. Она скорее всего с ним познакомилась в стриптиз-клубе, и заодно решила: „А пускай он меня еще и охраняет“. Повторюсь, это вообще никак не прописано в сценарии, но, как говорится, зерно роли позволяет чувствовать», — делится Батрутдинов.

По рассказу артиста, ему не понадобилось особенно долго готовиться к роли охранника, специально ходить в спортзал и качать пресс, потому что его физическая форма находится в порядке. Более того, шоумен знает, что представительницы прекрасной половины человечества не остаются равнодушными, видя его физическую подготовку.

«Любая сцена со мной, даже если я в одежде, немножечко стриптиз. Играю так, что дамы хотят раздеть моего героя глазами. И денюжку в трусиля мне засунуть», — смеясь, подметил комедийный актер. 

На вопрос журналиста о сумме вознаграждения Тимур Батрутднинов не стал набивать цену.

«Это уже зависит от вашего МРОТа (Минимальный размер оплаты труда. — Прим. ред.)», — с улыбкой на лице сказал юморист.

Ранее 5-tv.ru писал, что Канделаки раскрыла, почему 45-летний Батрутдинов до сих пор одинок.

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