Канделаки раскрыла, почему 45-летний Батрутдинов до сих пор одинок

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 55

Телеведущая Канделаки пошутила, что комик Батрутдинов одинок из-за доброты

Канделаки раскрыла, почему 45-летний Батрутдинов до сих пор одинок

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

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Звезда российского юмора 11 февраля отмечает день рождения.

Комик и шоумен Тимур Батрутдинов не может найти спутницу жизни потому, что слишком добр и боится расстроить других девушек. Об этом заявила телеведущая и медиаменеджер Тина Канделаки, поздравляя Батрутдинова с очередным днем рождения.

«Дорогой Тимур! Ты честный, порядочный и один из самых добрых людей, которых я знаю в нашем жестоком мире шоу-бизнеса. Видимо, ты настолько добр, что даже не можешь выбрать ту самую единственную, потому что не можешь отказать всем остальным», — написала Канделаки в своем Telegram-канале.

Она добавила, что сердце популярного комика заслуживает большой любви, и пожелала ему встретить ее.

Батрутдинову 11 февраля исполнилось 45 лет, и он до сих пор числится в завидных холостяках, несмотря на неоднократные попытки устроить личную жизнь. В частности, ходили упорные слухи о его близких отношениях с Ольгой Бузовой. Кроме того, артист участвовал в шоу «Холостяк», однако и там не нашел спутницу жизни.

Психолог, гештальт-терапевт Елена Масолова в беседе с 5-tv.ru предположила, что Батрутдинов не может выстраивать долгие эмоциональные отношения с партнершей из-за того, что в раннем детстве его мама не смогла сформировать с ним эмоциональную надежную привязанность.

В итоге, будучи взрослым, он может заводить только короткие эмоциональные связи. Когда он начинает сильно сближаться с партнером, ощущать романтическую тягу к нему, то эти чувства пугают. Вероятно, Батрутдинов быстро «сбегает» из таких отношений и сразу заводит новый роман, пояснила эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какой Тимур Батрутдинов видит свою будущую жену.

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