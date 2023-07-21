Число госпитализированных под Тамбовом с подозрением на холеру выросло до двух

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 58 0

Специалисты проверили 400 человек, контактировавших с заболевшими.

Число госпитализированных под Тамбовом с подозрением на холеру выросло до двух

Фото: Смирнов Владимир / ТАСС

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Число госпитализированных с подозрением на холеру граждан Индии, проживающих в гостинице для трудовых мигрантов в Тамбовской области, выросло до двух. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Там уточнили, что специалисты также проверили 400 человек, контактировавших с заболевшими. Проявлений инфекции у них не выявили.

«Специалисты Роспотребнадзора совместно с органами власти Тамбовской области и представителями силовых ведомств проводят весь необходимый комплекс противоэпидемических мероприятий, связанный с выявлением инфекционного заболевания у трудового мигранта из Индии», — добавляется в сообщении.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как у гражданина Индии, прибывшего в Россию, выявили холероподобный возбудитель.

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