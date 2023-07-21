Появились новые подробности о состоянии госпитализированного актера Ясуловича

Эксклюзив 2 258 0

Звезда фильма «Бриллиантовая рука» попал в больницу еще 12 июля. Как себя чувствует артист?

Появились новые подробности о состоянии госпитализированного актера Ясуловича

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

Читайте нас в: Дзен Новости

Врачи оценивают состояние 81-летнего актера Игоря Ясуловича как тяжелое. По данным 5-tv.ru, 17 июля его прооперировали. После этого артиста перевели в реанимацию. Он находится в сознании.

Культурный деятель попал в больницу еще 12 июля. Он был госпитализирован с предварительным диагнозом — тубулоинтерстициальный нефрит (воспаление почек — Прим. ред.).

Игорь Ясулович снимался в фильмах «Бриллиантовая рука», «12 стульев», а также озвучивал одного из главных героев в серии мультфильмов «Шрек».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Николая Дроздова вновь выписали из больницы.

+13° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
90.38
-0.47 100.66
-1.17
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 по 30 июля

Последние новости

8:44
Стали известны причины приглашения главы ЦРУ в президентский кабинет США
8:26
Охота на зверя: ставшая мемом львица из Берлина оказалась кабаном
8:13
Творожные пончики: рецепт простого лакомства для завтрака
7:58
«Харон» пошел дальше: на Турцию надвигается аномальная жара из Европы
7:46
Bloomberg назвало причину срыва визита главы МИД Британии в Пекин
7:31
В Южной Корее задержали тещу президента за подделку банковского документа

Сейчас читают

"Бывает много негатива": дочь откровенно об отношениях с Успенской
IVAN рассказал о своих впечатлениях от отцовства: «Это больше похоже на отпуск»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 июля, для всех знаков зодиака
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео