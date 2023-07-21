Уголовное дело возбуждено после смерти девушки во время косметологической процедуры

В Махачкале возбуждено уголовное дело по факту гибели девушки во время косметологической процедуры. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) РФ.

Трагедия произошла 19 июля. Молодая девушка пришла к своей знакомой сделать процедуру по увеличению ягодиц на дому. После введения обезболивающего препарата она скончалась. По данным следствия, у второй не было лицензии на осуществление медицинской деятельности.

«Возбуждено уголовное дело в отношении жительницы Махачкалы по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека (п. „в“ ч. 2 ст. 238 УК РФ)», — говорится в сообщении.

В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемой в виде заключения под стражу. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее, писал 5-tv.ru, друзья умершей во время операции девушки рассказали, что просили ее отказаться от этой затеи.