Уголовное дело возбуждено после смерти девушки во время косметологической процедуры

54 0

Жительница Махачкалы хотела увеличить себе ягодицы. Умерла практически сразу после введения обезболивающего препарата.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; Telrgram / Следком / sledcom_press; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

В Махачкале возбуждено уголовное дело по факту гибели девушки во время косметологической процедуры. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) РФ.

Трагедия произошла 19 июля. Молодая девушка пришла к своей знакомой сделать процедуру по увеличению ягодиц на дому. После введения обезболивающего препарата она скончалась. По данным следствия, у второй не было лицензии на осуществление медицинской деятельности.

«Возбуждено уголовное дело в отношении жительницы Махачкалы по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека (п. „в“ ч. 2 ст. 238 УК РФ)», — говорится в сообщении.

В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемой в виде заключения под стражу. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее, писал 5-tv.ru, друзья умершей во время операции девушки рассказали, что просили ее отказаться от этой затеи.

+13° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
90.38
-0.47 100.66
-1.17
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 по 30 июля

Последние новости

8:44
Стали известны причины приглашения главы ЦРУ в президентский кабинет США
8:26
Охота на зверя: ставшая мемом львица из Берлина оказалась кабаном
8:13
Творожные пончики: рецепт простого лакомства для завтрака
7:58
«Харон» пошел дальше: на Турцию надвигается аномальная жара из Европы
7:46
Bloomberg назвало причину срыва визита главы МИД Британии в Пекин
7:31
В Южной Корее задержали тещу президента за подделку банковского документа

Сейчас читают

"Бывает много негатива": дочь откровенно об отношениях с Успенской
IVAN рассказал о своих впечатлениях от отцовства: «Это больше похоже на отпуск»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 июля, для всех знаков зодиака
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео