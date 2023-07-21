«Умоляли не идти»: друзья умершей во время операции девушки рассказали подробности трагедии

Как желание выглядеть лучше обернулось трагедией?

Близкий друг скончавшейся во время операции по увеличению ягодиц на дому девушки из Махачкалы рассказал, что близкие отговаривали ее от этого. Об этом сообщает издание Газета.ру.

У косметолога, которая должна была провести процедуру, была плохая репутация, добавил он. Та лишь недавно получила сертификат: многие жаловались на ее непрофессионализм, но все равно шли к ней.

«На ее странице можно увидеть — она там немало девочек поколола, губы делает, носики, ягодицы накачивает», — поделился он.

Погибшая, как уточняется, пошла к ней из-за того, что знала ее. За три дня до операции у нее поднялась температура, которая не спадала ниже 38 градусов.

И в день трагедии та чувствовала себя плохо. Ее соседки по квартире отговаривали и умоляли ее не идти к этому специалисту.

Однако та не послушалась, ушла из дома тайком. Девушка вызвала такси и поехала на процедуру примерно в девять часов вечера.

По одной из версий, ошибка специалиста заключается в том, что она не сделала аллергопробу на месте. Пациентке ввели лидокаин, не зная о том, какой будет реакция.

«Она до этого делала губы, носик, подбородок. То есть это все делается другим наркозом. Кремом обезболивают и все. Но лидокаин ей не делали. Получается, она первый раз в жизни столкнулась с этим. В течение 15 минут ее не стало», — рассказал друг погибшей.

После того как трагедия произошла, всех друзей девушки вызвали в полицию на допрос, там они пробыли всю ночь. От случившегося все пребывали в паническом состоянии.

Сейчас косметолог находится под подпиской о невыезде.

Ранее 5-tv.ru писал, что девушка умерла при операции по увеличению ягодиц на дому. По факту инцидента СК по Дагестану проводит доследственную проверку.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Помимо этого, правоохранители назначили проведение судебно-медицинской экспертизы.