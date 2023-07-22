Сын Тодоренко и Топалова снова пострадал в отпуске: «Наш малыш разбил голову»

Весной Миша ударился головой после прыжка в бассейн. На этот раз травма оказалась куда серьезнее.

Старший сын телеведущей Регины Тодоренко и певца Влада Топалова — Миша, которому в этом году исполнится пять лет, получил серьезную травму во время отдыха в Турции. Буквально накануне отъезда из роскошного отеля, в котором проводило отпуск все звездное семейство, мальчик упал и ударился головой. Да так сильно, что его сразу госпитализировали.

Кадры, на которых отец садится с Мишей в машину скорой помощи, а также из больницы, Регина Тодоренко опубликовала в личном блоге. Она не скрывает, что испытывает острое чувство вины перед сыном, хотя детям, как известно, порой нужна всего пара секунд, чтобы попасть в опасную ситуацию. Так и Миша — облокотился на мягкий пуфик, который из-под него резко выдернул другой ребенок.

Сын артистов не впервые уезжает с отдыха пострадавшим. Instagram* / reginatodorenko

«Ну почему, почему отдых заканчивается в госпитале?! Наш малыш разбил голову. Это случилось в секунду. Сын приземлился затылком на скос ступеньки… Хочется забрать всю эту боль себе, но только не ребенку… Вся жизнь пролетела перед глазами. Чувствую себя хреновой матерью», — пишет Тодоренко в личном блоге.

Это уже не первый случай, когда Миша получил травму на отдыхе. В марте семья отдыхала за городом, на территории был бассейн. Во время очередного купания мальчик прыгнул в воду и ударился головой. Тогда обошлось только шишкой, обследование показало, что сотрясения нет. Топалов признавался, что все еще не готов к травмам детей, и каждый раз в подобных ситуациях сомневается, хороший ли он отец.

Ранее, писал 5-tv.ru, Регина Тодоренко поделилась с поклонниками переживаниями о своей внешности. Звезда пожаловалась на возрастные изменения, а позже на набранные за время отпуска лишние килограммы.

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