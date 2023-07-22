Раскрыты причины приглашения главы ЦРУ в президентский кабинет США

Новое назначение не дает никаких новых полномочий Бернсу, однако имеет символический эффект.

Президент США Джо Байден запланировал включить в свой кабинет директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильяма Бернса. Это в очередной раз доказывает, что у последнего есть сильное влияние на внешнюю политику Соединенных Штатов Америки. Об этом пишет The Washington Post.

Согласно публикации, такой жест Байдена, в принципе, не дает никаких новых полномочий Бернсу, однако имеет символический эффект.

«Став частью президентского кабинета, Бернс будет работать с директором национальной разведки Аврил Хейнс, чей офис задает направление для ЦРУ и других разведывательных ведомств США», — говорится в сообщении.

Также известно, что глава Америки высоко оценивает подход главы ЦРУ к поддержанию контактов между РФ И США на фоне специальной военной операции и считает его довольно реалистичным и взвешенным.

11 января 2021 года избранный президент Джо Байден объявил о назначении Бернса на пост директора ЦРУ. Он стал первым карьерным дипломатом, возглавившим эту спецслужбу. Уже в 2021 году Бернс впервые посетил Россию в новой должности, проведя встречу с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым. По некоторым сообщениям американскихь СМИ, он в начале октября 2022 года тайно посетил Киев где, встречался с президентом Владимиром Зеленским.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как глава ЦРУ тайно приехал в Китай для встречи с разведчиками.