Раскрыты причины приглашения главы ЦРУ в президентский кабинет США

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 726 0

WP: приглашение главы ЦРУ в президентский кабинет отражает важность его контактов с РФ

Раскрыты причины приглашения главы ЦРУ в президентский кабинет США

Фото: www.globallookpress.com / Rod Lamkey - CNP

Читайте нас в: Дзен Новости

Новое назначение не дает никаких новых полномочий Бернсу, однако имеет символический эффект.

Президент США Джо Байден запланировал включить в свой кабинет директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильяма Бернса. Это в очередной раз доказывает, что у последнего есть сильное влияние на внешнюю политику Соединенных Штатов Америки. Об этом пишет The Washington Post.

Согласно публикации, такой жест Байдена, в принципе, не дает никаких новых полномочий Бернсу, однако имеет символический эффект.

«Став частью президентского кабинета, Бернс будет работать с директором национальной разведки Аврил Хейнс, чей офис задает направление для ЦРУ и других разведывательных ведомств США», — говорится в сообщении.

Также известно, что глава Америки высоко оценивает подход главы ЦРУ к поддержанию контактов между РФ И США на фоне специальной военной операции и считает его довольно реалистичным и взвешенным.

11 января 2021 года избранный президент Джо Байден объявил о назначении Бернса на пост директора ЦРУ. Он стал первым карьерным дипломатом, возглавившим эту спецслужбу. Уже в 2021 году Бернс впервые посетил Россию в новой должности, проведя встречу с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым. По некоторым сообщениям американскихь СМИ, он в начале октября 2022 года тайно посетил Киев где, встречался с президентом Владимиром Зеленским.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как глава ЦРУ тайно приехал в Китай для встречи с разведчиками.

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
90.38
-0.47 100.66
-1.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:49
Джо Байдену припомнили предсказание 30-летней давности о его смерти
3:26
С греческого острова Родос эвакуируют туристов из-за лесных пожаров
3:03
Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху имплантируют кардиостимулятор
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 июля, для всех знаков зодиака
2:36
«Не по-пацански»: Архипов вспомнил, как застукал Шаляпина за самоудовлетворением
2:04
В Польше запустили центр по ремонту и обслуживанию украинских Leopard

Сейчас читают

"Бывает много негатива": дочь откровенно об отношениях с Успенской
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 июля, для всех знаков зодиака
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого
Опубликованы кадры с места ДТП в Москве, где столкнулись грузовик с автобусом

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео