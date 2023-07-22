Украинские боевики потеряли лодки и более 30 боевиков при попытках форсировать Днепр

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 111 0

Огневое поражение противнику нанесла группировка войск «Днепр».

Украинские боевики потеряли лодки и более 30 боевиков при попытках форсировать Днепр

Фото: www.globallookpress.com / Peter Druk

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Украинские боевики потеряли пять лодок и более 30 боевиков при попытках форсировать Днепр. Об этом сообщили представители экстренных служб региона.

Отмечалось, что все действия разворачивались в райне населенного пункта Кизомыс.

«На херсонском направлении пресечена попытка ВСУ форсирования реки Днепр в районе населенного пункта Антоновка, в результате огневого поражения уничтожено две лодки и 19 боевиков ВСУ», — подчеркивалось в сообщении.

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В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

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