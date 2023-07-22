Расчеты «Мста-С» держат ВСУ в напряжении: лучшее видео из зоны СВО за день

Российские силы продолжают спецоперацию с февраля прошлого года, с каждым днем все дальше оттесняя украинских боевиков от Донбасса.

Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских сил из зоны проведения специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

На первых кадрах показано, как мобильные расчеты противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Воздушно-десантных войск (ВДВ) оттачивают мастерство ведения боя в различных условиях в тыловом районе зоны СВО.

В ходе подготовки десантники на квадроциклах совершенствуют свои профессиональные навыки и осуществляют пуски противотанковых управляемых ракет (ПТУР) по указанным целям — как с места, так и в ходе маневрирования с короткими остановками.

На следующих кадрах показана работа расчетов 152-мм самоходных установок «Мста-С» на купянском направлении. Артиллеристы ежедневно поражают скопление живой силы ВСУ, их вооружение и военную технику, а также оборонительные сооружения.

Спецоперация РФ на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Тогда ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.

ЛНР и ДНР, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам проведенных в сентябре прошлого года на этих территориях референдумов, где за присоединение проголосовали 98,42%, 99,23%, 87,05% и 93,11% соответственно.