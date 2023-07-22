Что произошло с известным предпринимателем?
Фото: Савостьянов Сергей / ТАСС
Глава «ИКС Холдинга» Антон Черепенников умер на 41-м году жизни. Печальное известие появилось на официальной странице компании в соцсети ВКонтакте.
Что именно произошло со знаменитым предпринимателем — пока неизвестно. Точная причина смерти Черепенникова не называлась.
Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти жену автора песни «Рюмка водки на столе» свела счеты с жизнью. Как стало известно 5-tv.ru, тело несчастной обнаружили рядом с домом на Бакунинской улице.
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