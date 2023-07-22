Глава «ИКС Холдинга» Антон Черепенников умер на 41-м году жизни. Печальное известие появилось на официальной странице компании в соцсети ВКонтакте.

Что именно произошло со знаменитым предпринимателем — пока неизвестно. Точная причина смерти Черепенникова не называлась.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти жену автора песни «Рюмка водки на столе» свела счеты с жизнью. Как стало известно 5-tv.ru, тело несчастной обнаружили рядом с домом на Бакунинской улице.