Глава «ИКС Холдинга» Антон Черепенников умер на 41-м году жизни

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 3 362 0

Что произошло с известным предпринимателем?

Глава «ИКС Холдинга» Антон Черепенников умер на 41-м году жизни

Фото: Савостьянов Сергей / ТАСС

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Глава «ИКС Холдинга» Антон Черепенников умер на 41-м году жизни. Печальное известие появилось на официальной странице компании в соцсети ВКонтакте.

Что именно произошло со знаменитым предпринимателем — пока неизвестно. Точная причина смерти Черепенникова не называлась.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти жену автора песни «Рюмка водки на столе» свела счеты с жизнью. Как стало известно 5-tv.ru, тело несчастной обнаружили рядом с домом на Бакунинской улице.

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