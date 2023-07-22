«Мертвые глаза»: официальный портрет Кейт Миддлтон убрали из Национальной галереи

Произведение искусства кого-то напугало или герцогиня решила от нее избавиться?

Самый первый официальный портрет Кейт Миддлтон руки известного шотландского художника Пола Эмсли убрали из Национальной галереи Великобритании. Об этом пишет The Daily Mail.

Согласно комментариям работников галереи, картину убрали в хранилище и посмотреть ее можно теперь только по предварительной записи. Более того, по словам сотрудников, это не было просьбой самой Кейт, они сами приняли такое решение.

Напомним, Национальная портретная галерея представила первый официальный портрет герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон еще в 2013 году. Кстати, сама герцогиня изучала историю искусств в свое время, поэтому очень серьезно отнеслась к выборе художника, который ее нарисует. Главное ее пожелание было — естественность в образе и минимум официальности.

По итогу Кейт позировала шотландскому художнику дважды. Кроме того, Пол Элмсли сделал серию ее фотографий, по которым также работал над портретом. По итогу, он писал картину на протяжении нескольких месяцев. Затем Кейт и принц Уильям прибыли в имение художника, чтобы увидеть шедевр. Тогда они в интервью СМИ заявили, что картина — бесподобна. А сама герцогиня назвала ее изумительной.

Но вот в сети работу назвали «жуткой». Людей, которые посмотрели на произведение искусства смутило то, что глаза у Кейт Миддлтон на ней — мертвые.

Картина маслом висела на видном месте в галерее с 2013 года по 2018 год, а потом помещение закрыли на ремонт. Сейчас галерея открылась, но картины Кейт там уже не оказалось. Кто знает, каковы были истинные причины пропажи работы Элмсли.

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