«Мертвые глаза»: официальный портрет Кейт Миддлтон убрали из Национальной галереи

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 859 0

Первый официальный портрет Кейт Миддлтон убрали из Национальной галереи Великобритании

«Мертвые глаза»: официальный портрет Кейт Миддлтон убрали из Национальной галереи

Фото: Reuters / Paul Emsley

Читайте нас в: Дзен Новости

Произведение искусства кого-то напугало или герцогиня решила от нее избавиться?

Самый первый официальный портрет Кейт Миддлтон руки известного шотландского художника Пола Эмсли убрали из Национальной галереи Великобритании. Об этом пишет The Daily Mail.

Согласно комментариям работников галереи, картину убрали в хранилище и посмотреть ее можно теперь только по предварительной записи. Более того, по словам сотрудников, это не было просьбой самой Кейт, они сами приняли такое решение.

Напомним, Национальная портретная галерея представила первый официальный портрет герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон еще в 2013 году. Кстати, сама герцогиня изучала историю искусств в свое время, поэтому очень серьезно отнеслась к выборе художника, который ее нарисует. Главное ее пожелание было — естественность в образе и минимум официальности.

По итогу Кейт позировала шотландскому художнику дважды. Кроме того, Пол Элмсли сделал серию ее фотографий, по которым также работал над портретом. По итогу, он писал картину на протяжении нескольких месяцев. Затем Кейт и принц Уильям прибыли в имение художника, чтобы увидеть шедевр. Тогда они в интервью СМИ заявили, что картина — бесподобна. А сама герцогиня назвала ее изумительной.

Но вот в сети работу назвали «жуткой». Людей, которые посмотрели на произведение искусства смутило то, что глаза у Кейт Миддлтон на ней — мертвые.

Картина маслом висела на видном месте в галерее с 2013 года по 2018 год, а потом помещение закрыли на ремонт. Сейчас галерея открылась, но картины Кейт там уже не оказалось. Кто знает, каковы были истинные причины пропажи работы Элмсли.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, почему королева Камилла невзлюбила Кейт Миддлтон.

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
90.38
-0.47 100.66
-1.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:10
Антоний Громоносец: что можно и нельзя делать 23 июля
3:49
Джо Байдену припомнили предсказание 30-летней давности о его смерти
3:26
С греческого острова Родос эвакуируют туристов из-за лесных пожаров
3:03
Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху имплантируют кардиостимулятор
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 июля, для всех знаков зодиака
2:36
«Не по-пацански»: Архипов вспомнил, как застукал Шаляпина за самоудовлетворением

Сейчас читают

"Бывает много негатива": дочь откровенно об отношениях с Успенской
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 июля, для всех знаков зодиака
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого
Опубликованы кадры с места ДТП в Москве, где столкнулись грузовик с автобусом

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео