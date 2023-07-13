Белоснежка и злая мачеха: почему королева Камилла невзлюбила Кейт Миддлтон

Кто же победит в яростном противостоянии?

Удивительно, но уже долгие годы Камилла Паркер-Боулз строит козни Кейт Миддлтон. Жена монарха Карла III пытается отравить жизнь супруги принца Уильяма уже давно, но в Букингемском дворце страсти снова разгорелись после коронации.

Камилле уже 75 лет и наконец-то ее заветная мечта сбылась — она получила заветный титул королевы. Но путь ее был нелегким. Британский народ заполнил ее как любовницу Чарльза и коварную соперницу леди Дианы. Портит имидж и то, что Камилла разведена, а сама королева Елизавета II ее откровенно недолюбливала. Но все это не помешало женщине выйти замуж за будущего монарха. А 6 мая 2023 года Камилла в обход правил сама стала королевой.

Но ее это совсем не радует. А виной всему прекрасная Кейт Миддлтон, сообщает издание Radar Online.

Камилла, даже еще не будучи близкой к статусу королевы, сразу же возненавидела Миддлтон. Она увидела характер молодой девушки, ее красоту и поняла, что та примет титул королевы сердец, которой была погибшая Диана. А Камилла же останется в истории злобной мачехой. Еще одним триггером для супруги Карла III было то, что семья Миддлтон получила славу и богатство не от предков, а своим трудом.

Также Камиллу очень бесило то, что Елизавета II была близка с Кейт и выказывала ей свою симпатию. При этом супруга Карла III помнила, что ее персону королева Великобритании забраковала в качестве пассии для своего сына. Также Елизавета II не пришла на свадьбу Камиллы и Чарльза. Этим поступком королева дала понять, что не желает видеть Камиллу при дворе.

«Камилла очень хотела стать королевой, это была мечта ее жизни. И, кажется, она вскружила ей голову. Она начала давить на всех, пытаясь подчинить себе как истинной высокопоставленной особе. Ее высокомерие стало неприятным сюрпризом для принцессы Уэльской. Кейт не показывает вида, но откровенно возмущена поведением Камиллы», — заявил источник, приближенный к короне.

После смерти всеми любимой Елизаветы II ситуация между дамами стала еще хуже. Миддлтон устала терпеть ужасное отношение к своей персоне и решила показать зубы. Хоть жена Уильяма пока не королева, но народной любви у нее в разы больше, чем у Камиллы. Это ее и поддерживает. 6 мая во время коронации Карла III и его жены принцесса Уэльская отказалась делать реверанс, когда избранница монарха покидала Вестминстерское аббатство. Этим самым многовековая традиция была нарушена.

К тому же Камилла запретила приглашать Кейт Миддлтон больше четырех человек на коронацию, а секретари герцогини Корнуолльской почему-то забыли отослать приглашения семье супруги Уильяма. Ситуацию пришлось решать лично Карлу III.

Зато сама Камилла пригласила на торжество 20 человек. Среди них был ее экс-супруг и бывшая подруга Кейт Миддлтон — Роуз Хэнбери. В 2019 именно эту женщину заподозрили в романе с принцем Уильямом. Из-за всех этих оскорбительных действий Кейт Миддлтон и решила, что не будет мириться с такой дерзостью.

Жена Уильяма затмила «злую мачеху» своей молодостью и красотой. Теперь между ними должна начаться «смертельная битва». Сейчас активно распространяются слухи, что в Букингемском дворце именно Кейт Миддлтон уже считают настоящей королевой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в день коронации британского монарха Кейт Миддлтон дважды нарушила этикет.