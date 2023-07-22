Преступник проник в дом под Истрой и пытался насильно удерживать в нем людей
Вооруженный гранатами мужчина проник в дом в подмосковном поселке Шервуд
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
Предварительно, мужчина был вооружен гранатами.
Преступник проник в дом под Истрой и пытался насильно удерживать в нем людей. Предварительно, мужчина был вооружен гранатами. Об этом сообщили в МВД России по региону. 5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры с места.
Все произошло рано утром. На охранный пульт частной организации поступил сигнал о проникновении неизвестного в чужое жилище. Прибывшие к месту ЧП сотрудники ЧОП осмотрели территорию и обнаружили полный беспорядок. Двери в доме были открыты.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что жительница Омска с помощью таксиста догнала и задержала извращенца, пристававшего к дочери.
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