Преступник проник в дом под Истрой и пытался насильно удерживать в нем людей

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм Эксклюзив 1 370 0

Вооруженный гранатами мужчина проник в дом в подмосковном поселке Шервуд

Преступник проник в дом под Истрой и пытался насильно удерживать в нем людей

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

Читайте нас в: Дзен Новости

Предварительно, мужчина был вооружен гранатами.

Преступник проник в дом под Истрой и пытался насильно удерживать в нем людей. Предварительно, мужчина был вооружен гранатами. Об этом сообщили в МВД России по региону. 5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры с места.

5-tv.ru

Все произошло рано утром. На охранный пульт частной организации поступил сигнал о проникновении неизвестного в чужое жилище. Прибывшие к месту ЧП сотрудники ЧОП осмотрели территорию и обнаружили полный беспорядок. Двери в доме были открыты.

Мошенники обманули отца звезды «Глухаря» и «Тайн следствия»

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жительница Омска с помощью таксиста догнала и задержала извращенца, пристававшего к дочери.

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
90.38
-0.47 100.66
-1.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:10
Антоний Громоносец: что можно и нельзя делать 23 июля
3:49
Джо Байдену припомнили предсказание 30-летней давности о его смерти
3:26
С греческого острова Родос эвакуируют туристов из-за лесных пожаров
3:03
Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху имплантируют кардиостимулятор
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 июля, для всех знаков зодиака
2:36
«Не по-пацански»: Архипов вспомнил, как застукал Шаляпина за самоудовлетворением

Сейчас читают

"Бывает много негатива": дочь откровенно об отношениях с Успенской
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 июля, для всех знаков зодиака
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого
Опубликованы кадры с места ДТП в Москве, где столкнулись грузовик с автобусом

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео