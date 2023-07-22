Более 20 человек погибли в Индии при сходе оползня

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 40 0

На месте трагедии работают экстренные службы и полиция.

Более 20 человек погибли в Индии при сходе оползня

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Hindustan Times

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В результате сходе оползня в Индии погибли 26 человек. Об этом сообщает газета Times of India со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Спасатели нашли еще четыре тела, число жертв выросло до 26 человек: это 25 местных жителей и один пожарный», — говорится в официальном сообщении.

В настоящий момент на месте продолжают работать экстренные службы. Также продолжается эвакуация людей. Работу спасателей серьезно осложняют плохие погодные условия.

Оползень сошел на дома в округе Райгад в ночь на 20 июля. По имеющимся данным, разрушены 17 из 48 домов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Индии 15 российских туристов оказались заблокированы в горах из-за наводнений. Это произошло из-за чудовищных наводнений, которые обрушились на один из районов вблизи Гималаев. Из-за обильных проливных дождей реки вышли из берегов — мощные потоки воды обрушились на крупные населенные пункты, снося целые дома.

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