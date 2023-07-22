«Никогда не ездила на механике»: Оксана Самойлова пересела на «Жигули»
Оксана Самойлова впервые села за руль «Жигули»
Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Instagram* / samoylovaoxana; 5-tv.ru
Модель также пообещала одной из своих дочерей подарить такую же машину на совершеннолетие. Что ответила наследница?
Модель и жена рэпера Джигана — Оксана Самойлова — решила попробовать что-то новое. Из всех возможных вариантов ее выбор пал на беспечную езду на «Жигули» вишневого цвета. Об этом женщина рассказала в своем лично блоге.
Самойлова запрыгнула в машину, выжила сцепление, включила первую скорость и рванула, сделав пару кругов.
«Я никогда не ездила на механике», — призналась модель.
Также она отметила, что поездка ей не понравилась, но на кадрах жена Джигана выглядела заинтересованной.
Известно, что модель в основном передвигается на автомобилях класса «люкс».
Кроме того, блогер пообещала одной из своих дочерей подарить такую же машину на совершеннолетие. Однако наследницу это не очень обрадовало.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Оксана Самойлова наказывает своих детей.
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