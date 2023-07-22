«Никогда не ездила на механике»: Оксана Самойлова пересела на «Жигули»

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 79 0

Оксана Самойлова впервые села за руль «Жигули»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Instagram* / samoylovaoxana; 5-tv.ru

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Модель также пообещала одной из своих дочерей подарить такую же машину на совершеннолетие. Что ответила наследница?

Модель и жена рэпера Джигана — Оксана Самойлова — решила попробовать что-то новое. Из всех возможных вариантов ее выбор пал на беспечную езду на «Жигули» вишневого цвета. Об этом женщина рассказала в своем лично блоге.

Самойлова запрыгнула в машину, выжила сцепление, включила первую скорость и рванула, сделав пару кругов.

«Я никогда не ездила на механике», — призналась модель.

Также она отметила, что поездка ей не понравилась, но на кадрах жена Джигана выглядела заинтересованной.

Известно, что модель в основном передвигается на автомобилях класса «люкс».

Кроме того, блогер пообещала одной из своих дочерей подарить такую же машину на совершеннолетие. Однако наследницу это не очень обрадовало.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Оксана Самойлова наказывает своих детей.

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