Актера Ясуловича ввели в медикаментозную кому

Госпитализированного на днях народного артиста РФ Игоря Ясуловича врачи ввели в медикаментозную кому. Об этом сообщил осведомленный источник 5-tv.ru.

Также выяснилось, что накануне актеру переливали кровь, у него обнаружились очень серьезные осложнения во внутренних органах.

Известный по многочисленным ролям в советском и российском кино Игорь Ясулович был доставлен в больницу 12 июля после ухудшения самочувствия и вызова врача на дом. Медики госпитализировали 81-летнего актера с предварительным диагнозом тубулоинтерстициальный нефрит (воспаление почек).

Сам Ясулович отказался комментировать информацию о своем здоровье. На днях его сын кинорежиссер Алексей Ясулович сообщил, что состояние отца оценивается как нормальное: актера не помещали в реанимацию и не подключали к аппарату ИВЛ.

Тревожные новости появились накануне. Стало известно, что состояние Ясуловича врачи оценивают как тяжелое. Актера прооперировали, после чего перевели в реанимацию. При этом он находился в сознании.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 86-летнего телеведущего Николая Дроздова выписали из больницы после отравления.