Наталия Медведева раскрыла имя единственной дочери

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 83 0

Наталия Медведева рассекретила сокращенное имя дочери Лу

Наталия Медведева раскрыла имя единственной дочери

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Артистка очень редко делится личным и сокровенным.

Юмористка и актриса Наталия Медведева очень трепетно относится к своей личной жизни и не афиширует детали о своих родных и семье. Знаменитость не считает, что ее личная жизнь должна становиться достоянием общественности.

Но в день рождения дочери Медведева решила немного раскрыть завесу тайны, опубликовав фотографию с малышкой в праздничном платье. Фото сопровождала не менее значимая подпись.

«Нашей дочке исполняется годик. Наша ласка. Наша Лу», — написала Медведева.

Лу — всего лишь сокращение от полного имени дочери актрисы, но тем не менее, это уже гораздо больше, чем она рассказывала о своей семье за последнее время. Что побудило поделиться сокровенным с подписчиками, тоже остается загадкой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какие трудности Наталия Медведева испытывает при воспитании детей.

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