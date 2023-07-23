Наталия Медведева раскрыла имя единственной дочери

Артистка очень редко делится личным и сокровенным.

Юмористка и актриса Наталия Медведева очень трепетно относится к своей личной жизни и не афиширует детали о своих родных и семье. Знаменитость не считает, что ее личная жизнь должна становиться достоянием общественности.

Но в день рождения дочери Медведева решила немного раскрыть завесу тайны, опубликовав фотографию с малышкой в праздничном платье. Фото сопровождала не менее значимая подпись.

«Нашей дочке исполняется годик. Наша ласка. Наша Лу», — написала Медведева.

Лу — всего лишь сокращение от полного имени дочери актрисы, но тем не менее, это уже гораздо больше, чем она рассказывала о своей семье за последнее время. Что побудило поделиться сокровенным с подписчиками, тоже остается загадкой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какие трудности Наталия Медведева испытывает при воспитании детей.