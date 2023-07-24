В Волгограде возбуждено уголовное дело за осквернение памятника «Родина-мать»

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 275 0

В Волгограде возбудили уголовное дело в отношении девушки за осквернение памятника «Родина-мать»

В Волгограде возбуждено уголовное дело за осквернение памятника «Родина-мать»

Фото: www.globallookpress.com / Marius Becker

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Молодая гостья города-героя опубликовала видео на фоне монумента, но ее юмор остался непонятым.

Уголовное дело в отношении 23-летней жительницы Самары возбуждено прокуратурой Волгограда. Об этом сообщают представители пресс-службы областной прокуратуры. Гостья города-героя сняла на фоне памятника «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане видео и опубликовала в сети. В ролике девушка будто бы «трогает» грудь скульптуры, бегает по ведущим к ней лестницам.

В прокуратуре Волгоградской области подчеркнули, что предварительное расследование данного дела взято на особый контроль. Девушку, ее зовут Алена Агафонова, подозревают в осквернении мест захоронения согласно части 1 статьи 244 Уголовного кодекса К РФ.

«Подозреваемая, находясь на месте захоронения на территории объекта культурного наследия федерального значения „Мемориальный комплекс ‚Героям Сталинградской битвы‘ на Мамаевом кургане“ совершила циничные, пренебрегающие нормами морали и нравственности действия, видеозапись которых впоследствии разместила в сети», — сказано в публикации ведомства.

Как сообщается в материале издания Газета.ру, Агафонова прокомментировала ситуацию. Она заявила, что «сглупила», но при этом не преследовала цели надругаться над памятником и героями Великой Отечественной войны. Девушка принесла извинения за видео всем, кого задела неудачная шутка, а также пообещала впредь быть более внимательной к своему контенту в социальных сетях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что беженку с Украины возмутила надпись на русском языке в пражском метро, и она потребовала демонтажа.

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