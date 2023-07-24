Легенда в мире медицины: НИИ скорой помощи им. Склифосовского отмечает столетний юбилей

В ближайшие годы центр станет в полтора раза больше. Как изменился научно-исследовательский институт за век?

Спасение, но уже пациентов, выходит на новый уровень в научно-исследовательском институте скорой помощи имени Николая Склифосовского. В этом году центру исполняется 100 лет. И уже в ближайшее время он станет больше в 1,5 раза — на месте старых корпусов построят целый медицинский город. Ну а передовые технологии в Склифе применяют уже сейчас. Корреспондент «Известий» Игорь Балдин в этом убедился.

Вот случай, который по всем медицинским протоколам считается неоперабельным. Инсульт случился 36 часов назад — прошло слишком много времени. Однако нейрохирург Евгений Бахарев упорно борется за жизнь пациентки и, зажимая поврежденные сосуды, ставит шунт. Это встреча спасителя и спасенной — операция прошла идеально: у Лоры нет даже обычных при инсульте нарушений речи.

«Когда даже нет шансов, идут на встречу. И вот я хожу, говорю, работаю», — рассказывает пациентка.

И все же обыкновенные чудеса в этом НИИ совершают, побеждая время. Новый флагманский центр Склифа. Здесь все по минутам: скорая еще не приехала, а информация о пациенте уже на планшете хирурга. Операционная готова.

«За время работы мы, конечно, не гонимся за рекордами. Но мы поставили стенд в сердце через 16 минут после прибытия», — рассказывает руководитель флагманского центра НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского Фархад Навзади.

В день более 200 «скорых». От приемной до операционной максимум «золотой час» — так его называют врачи — время, в течении которого человека можно спасти после инфаркта

«Одними из первых в Москве мы ввели ежедневную, круглосуточную, то, что теперь называется 24/7, службу по лечению инфарктов», — рассказывает академик РАН, руководитель отдела неотложной кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии скорой помощи им. Н. В. Склифосовского Леонид Коков.

В реанимации все показатели — от давления до сатурации — на пульте дежурных. Малейшее отклонение от нормы — сразу срабатывает электроника.

«Институт Склифосовского — это крупнейший в Европе НИИ скорой помощи. Реанимации, оперблоки, собственные научные лаборатории. Только за сутки здесь проводят до сотни операций», — рассказывает журналист.

Такие пока делают только здесь. Человек задыхался, умирал, стопроцентное поражение легких. Казалось бы, это приговор. Но в Склифе легкие научились менять. Пациенту ставят новые — от погибшего донора.

Сама трансплантология зародилась в этих операционных. Еще в 40-х, когда Владимир Демихов пересадил сначала сердце, а затем и голову собаке. В Склифе привыкли быть пионерами во всем — вот, например, одна из последних инноваций — гибридная операционная.

«Должны работать общие хирурги, эндоваскулярные хирурги — при повреждении аорты, костные хирурги. И сразу три бригады хирургов получают возможность работать на одном столе», — рассказывает директор НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского Сергей Петриков.

У Склифа собственные лаборатории, где изучают новейшие препараты и методы лечения, диагностические центры, современная аппаратура. Но главное, конечно, люди — хирурги, что часто ночуют на работе. Сурен семь часов боролся за жизнь своей подопечной, удаляя опухоль из ее сердца.

«В день операции, уже вечером Сурен Арутюнович сказал, что нужно вставать и ходить. Я уже три раза прошлась по коридору», — рассказывает пациентка Анна Зайцева.

Тысячи пациентов в год спасают эти врачи сердец человеческих. В месте, что со времен графа Шереметьева, выросло из городской больницы в настоящий медицинский город под названием Склиф.