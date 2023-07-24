В России повысили на пять лет предельный возраст пребывания в запасе

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 178 0

Путин подписал закон о повышении на пять лет пребывания в запасе для ряда граждан

В России повысили на пять лет предельный возраст пребывания в запасе

Фото: www.globallookpress.com / Mikhail Klimentyev / Kremlin Pool

Читайте нас в: Дзен Новости

Российский лидер подписал соответствующий указ. Кого коснется новая мера?

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении на пять лет пребывания в запасе для ряда граждан. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В частности, закон будет применен по отношению к солдатам, матросам, сержантам, старшинам, прапорщикам и мичманам. Возраст для первого разряда повысят до 40 лет, второго — до 50, а третьего — до 55.

Также увеличивается предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве. Для старших офицеров он составит 65 лет, для младших офицеров — 60, а для имеющих иные звания — 55.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Госдума приняла закон о повышении предельного возраста пребывания в запасе.

+17° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
90.49
0.11 100.36
-0.30
Будьте очень осторожны с желаниями: китайский совет дня на понедельник, 2...

Последние новости

19:54
Рестораны Иды Галич принесли ей доход в шесть миллионов рублей за прошлый год
19:40
Тело пропавшей 16-летней школьницы нашли в лесу в Дивногорске
19:23
Без конца и края: 600 тысяч гектаров леса горит в Якутии
19:12
Дачный бриз: как построить бассейн на участке самостоятельно
19:10
«Ушли в иной мир»: экстрасенс о судьбе пропавших на Байкале мужчины и его сына
18:55
Обида — это выбор: раскрыты секреты общения с неприятными людьми

Сейчас читают

Наряду с Чайковским и Шаляпиным: в Москве появится музей Мити Фомина
«Сгорели мои ноги»: выжившая работница ТЦ «Времена года» раскрыла детали ЧП
«Лишь о тебе мечтая»: фанат группы «Руки вверх» избил полицию, чтобы попасть на концерт
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео