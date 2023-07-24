В России повысили на пять лет предельный возраст пребывания в запасе

Российский лидер подписал соответствующий указ. Кого коснется новая мера?

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении на пять лет пребывания в запасе для ряда граждан. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В частности, закон будет применен по отношению к солдатам, матросам, сержантам, старшинам, прапорщикам и мичманам. Возраст для первого разряда повысят до 40 лет, второго — до 50, а третьего — до 55.

Также увеличивается предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве. Для старших офицеров он составит 65 лет, для младших офицеров — 60, а для имеющих иные звания — 55.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Госдума приняла закон о повышении предельного возраста пребывания в запасе.