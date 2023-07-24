Стоит ли избегать ссор и как правильно приходить к компромиссу?

Психолог Анна Матари объяснила, как вести конструктивный диалог с излучающими в вашу сторону негатив людьми.

«Самая распространенная причина появления у вас негативных эмоций от общения с тем или иным человеком — это персонализация. Так называют явление, при котором вы воспринимаете реакции и эмоции партнера как что-то, адресованное лично вам, из-за чего вы можете чувствовать себя неудовлетворенно», — сказала эксперт.

Более того, у человека может возникнуть стремление защищаться, что как правило приводит к ответной агрессии. Во избежание этого следует прекратить принимать негативную реакцию собеседника на свой счет, передает издание aif.ru.

Как возникают негативные эмоции?

Матари считает, что реакция людей на ситуацию связана с появлением «автоматических» мыслей. Говоря простыми словами, тех, которые возникают машинально в ответ на события.

При этом породившая данные мысли ситуация может быть нейтральной, однако в ней возможно присутствие внешнего раздражителя. Его, объяснила психолог, обычно называют «триггером».

«Мы чаще всего не отслеживаем „автоматические“ мысли и не осознаем их причин, поэтому нам и кажется, что нашу реакцию на ту или иную ситуацию вызвал сам раздражитель — то есть человек, с которым мы говорим. Схематично эту последовательность можно изобразить так: „ситуация — мысли — реакция"», — говорит специалист.

К примеру, начальник с утра раскритиковал работу сотрудника, подняв на него голос. Последний решает, что он неэффективен, в результате огорчаясь.

В реальности это, как правило, не имеет какого-либо отношения к подчиненному. Начальник мог поссориться с женой перед выходом в офис, а затем выместить эти эмоции на сотруднике.

Как избежать негатива?

Зачастую у людей возникает желание избежать конфликта и в нем не участвовать. Однако если вы планируете продолжать взаимоотношения с человеком, то это не выход.

Ссор не стоит бояться, но необходимо уметь участвовать в них конструктивно. С этой целью следует научиться управлять своими эмоциями — их требуется проанализировать и осознать.

Например, можно воспользоваться техникой «это твое, забирай». В момент, когда собеседник начинает проявлять негативные эмоции, мысленно скажите себе: «это не про меня, это что-то про него», — и представьте, как отдаете оппоненту его реакцию обратно.

Или, например, откажитесь от обиды. Эти чувства ограничивают вашу свободу и, более того, являются вашим собственным выбором.

Правила построения конструктивного диалога

В первую очередь помните о плюрализме мнений Существует множество разных точек зрения — если мы не согласны с одной из них, это не значит, что она является ложной и не имеет права на жизнь.

Кроме того, чаще используйте «я»-сообщения. Например, вместо «ты меня обидел» скажите: «мне обидно это слышать».

Также стоит учиться подбирать верный момент для донесения своей точки зрения. Этого не стоит делать, например, когда ваш собеседник переполнен эмоциями — ведь каждому требуется время для анализа.

Матари подчеркивает, что компромисс должен устраивать все стороны. В противном случае внутреннее напряжение даст о себе знать и породит еще больший конфликт в перспективе.

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