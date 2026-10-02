Дочь Бориса Немцова Жанна* внесена в реестр иноагентов

Дочь Бориса Немцова Жанна Немцова* внесена в реестр иностранных агентов. Это следует из данных Министерства юстиции России.

Одновременно прокуратура Москвы сообщила о направлении в суд уголовного дела в отношении 42-летней Немцовой. Ей вменяют организацию деятельности иностранной организации, признанной нежелательной на территории России.

По данным ведомства, Немцова с 2015 года является соучредителем иностранной некоммерческой организации, созданной в память о ее отце. Правоохранители утверждают, что она продолжила руководить деятельностью фонда после того, как его признали нежелательным в России.

В прокуратуре сообщили, что Немцова распространяла видеозаписи, в которых говорила о своей руководящей роли в организации. Также, по версии следствия, она занималась вопросами ее финансирования и работы.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу без участия обвиняемой. Ранее суд заочно избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу.

О заочном аресте Немцовой стало известно в июле 2026 года. Позднее ее объявили в международный розыск.

После гибели Бориса Немцова его дочь продолжила заниматься журналистикой и общественными проектами. С 2015 по 2019 год она работала в русской редакции, где вела авторскую программу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что режиссера Андрея Звягинцева* внесли в реестр иностранных агентов. По данным Минюста, кинематографист распространял недостоверные сведения о России.

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* — включены в реестр иностранных агентов РФ.