Весь интернет сегодня остается под контролем США.

Пентагон, Агентство национальной безопасности (АНБ) и киберцентр США в Таллине организуют кибератаки российскую критическую информационную структуру под флагом Украины, сообщил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

Он отметил, что весь интернет сегодня остается под контролем США.

«Киберкомандование Пентагона, Агентство по национальной безопасности и Центр передового опыта НАТО по киберзащите в Таллине осуществляют планирование и направляют информационные атаки под украинским флагом на критическую информационную инфраструктуру нашей страны», — сказал Патрушев в Йоханнесбурге на заседании высоких представителей государств БРИКС.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как вредоносное программное обеспечение (ПО) атаковало устройства Apple сотрудников компании «Лаборатории Касперского».