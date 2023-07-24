Патрушев назвал заказчиков кибератак на Россию под флагом Украины

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 76 0

Пентагон, АНБ и киберцентр в Таллине организуют кибератаки на РФ под флагом Украины

Патрушев назвал заказчиков кибератак на Россию под флагом Украины

Фото: Reuters / JOSHUA ROBERTS

Читайте нас в: Дзен Новости

Весь интернет сегодня остается под контролем США.

Пентагон, Агентство национальной безопасности (АНБ) и киберцентр США в Таллине организуют кибератаки российскую критическую информационную структуру под флагом Украины, сообщил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

Он отметил, что весь интернет сегодня остается под контролем США.

«Киберкомандование Пентагона, Агентство по национальной безопасности и Центр передового опыта НАТО по киберзащите в Таллине осуществляют планирование и направляют информационные атаки под украинским флагом на критическую информационную инфраструктуру нашей страны», — сказал Патрушев в Йоханнесбурге на заседании высоких представителей государств БРИКС.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как вредоносное программное обеспечение (ПО) атаковало устройства Apple сотрудников компании «Лаборатории Касперского».

+17° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
90.49
0.11 100.36
-0.30
Будьте очень осторожны с желаниями: китайский совет дня на понедельник, 2...

Последние новости

19:54
Рестораны Иды Галич принесли ей доход в шесть миллионов рублей за прошлый год
19:40
Тело пропавшей 16-летней школьницы нашли в лесу в Дивногорске
19:23
Без конца и края: 600 тысяч гектаров леса горит в Якутии
19:12
Дачный бриз: как построить бассейн на участке самостоятельно
19:10
«Ушли в иной мир»: экстрасенс о судьбе пропавших на Байкале мужчины и его сына
18:55
Обида — это выбор: раскрыты секреты общения с неприятными людьми

Сейчас читают

Наряду с Чайковским и Шаляпиным: в Москве появится музей Мити Фомина
«Сгорели мои ноги»: выжившая работница ТЦ «Времена года» раскрыла детали ЧП
«Лишь о тебе мечтая»: фанат группы «Руки вверх» избил полицию, чтобы попасть на концерт
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео