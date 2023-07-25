Гонки дронов и лазертаг признали видами спорта в России

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 63 0

Вместе с тем лазерный бой планируют интегрировать в курсы начальной военной подготовки.

Гонки дронов и лазертаг признали видами спорта в России

Фото: www.globallookpress.com / Julian Stratenschulte

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Гонки беспилотных летательных аппаратов и лазертаг признаны Министерством спорта РФ видами спорта в стране. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Его подписал глава вышеупомянутого ведомства Олег Матыцин.

Вместе с тем, как сообщил глава Федерации лазертага РФ Дмитрий Солодов, лазерный бой намерены интегрировать в курсы начальной военной подготовки. Этот вид спорта безопасен и открывает большие перспективы. В России, по его словам, любителей лазертага уже более миллиона человек.

Ведомство также признало видами спорта брейкинг, многоборье ГТО и воздушную гимнастику. Они включены в реестр видов спорта, которые не являются национальными, военно-прикладными и служебно-прикладными, а также видами спорта, развитие которых осуществляется на общероссийском уровне.

К таким же видам спорта отнесли авиационные гонки и фиджитал-спорт. Дисциплинами последнего признали двоеборье — тактическую стрельбу и ритм-симулятор.

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