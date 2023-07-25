«Сделал нашу жизнь чуточку ярче»: личного повара Обамы нашли мертвым в пруду

Экс-президенту США тяжело принять утрату одного из членов своего персонала, ведь он за годы работы стал для него частью семьи.

Тело личного повара бывшего президента США Барака Обамы нашли без признаков жизни. Мужчина утонул в пруду недалеко от дома экс-главы Белого дома. Как сообщило агентство новостей Reuters, Обама и его жена Мишель шокированы новостью и тяжело переживают смерть одного из членов своего персонала, ведь были с ним близки.

О пропаже повара Обамы правоохранителям стало известно вечером в минувшее воскресенье. Он увлекался сплавами на байдарках. Один из очевидцев сообщил, что некий человек барахтался некоторое время в воде, после чего ушел под воду. Через два дня тело было поднято. Его опознали. Им оказался 45-летний повар Обамы — 45-летний Тафари Кэмпбелл.

«Тафари был любимой частью нашей семьи. Он был творческим и увлеченным едой, и ее способностью объединять людей. В последующие годы мы узнали его как теплого, веселого, необычайно доброго человека, который сделал всю нашу жизнь чуточку ярче», — сообщила семья Обамы.

Кэмпбелл стал личным поваром Обамы в 2016 году, когда у еще на тот момент президента США завершился второй срок на посту главы государства. У мужчины остались жена Шериз и сыновья-близнецы. Власти продолжают выяснять все детали трагедии.

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