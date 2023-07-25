В Германии раскритиковали действия офицеров ВСУ

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Ошибки украинской армии представители бундесвера перечислили в конфиденциальном докладе.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Mihir Melwani; 5-tv.ru

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Представители немецкого Бундесвера, так называются Вооруженные силы Германии, составили секретный доклад с резкой критикой украинской армии. Тем не менее подробности стали известны изданию Bild.

В докладе, в частности, утверждается, что основная проблема ВСУ –офицеры. Их назвали слабым местом и отметили, что они перечеркивают все успехи рядовых военных на поле боя. Чем выше звание и должность, тем труднее им усваивать современную военную доктрину.

Некомпетентные действия офицерского состава на передовой сводят к нулю преимущества использования западной военной техники и численное превосходство на том или ином участке фронта. Поэтому, как отмечается в докладе, украинское контрнаступление и продвигается так медленно.

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