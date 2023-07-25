До тысячи в час: в Москве подорожает парковка возле больниц

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Парковка у ряда поликлиник Москвы подорожает до тысячи рублей в час

Фото, видео: © РИА Новости / Григорий Сысоев; 5-tv.ru

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Что изменится и как инициативу комментируют столичные власти?

Парковка у московских поликлиник подорожает до тысячи рублей в час. С такой инициативой выступили столичные власти.

Правда, платный тариф начнет действовать не сразу. Первые два часа машину можно оставлять бесплатно.

Предполагается, что новый режим позволит избежать ситуации, когда выделенные пациентам парковочные места займут офисные работники. Проект пока является пилотным.

Сначала такие стоянки появятся у трех поликлиник. Но в мэрии не исключают, что практика распространится и на другие медучреждения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что управляющим компаниям могут разрешить установку зарядных станций для электромобилей на парковках и придомовых территориях без согласия жильцов и обращения в ресурсоснабжающие организации. По информации СМИ, данный вопрос прорабатывает Минстрой.

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