ВСУ попытались атаковать корабль «Сергей Котов» в Черном море

Боевики Вооруженный сил Украины (ВСУ) попытались атаковать корабль «Сергей Котов» в юго-запданой части Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что попытка атаковать при помощи катеров-дронов оказалась безуспешной.

«В ходе отражения атаки оба дистанционно-управляемых катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля на дистанции 1000 и 800 метров. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

В настоящее время корабль «Сергей Котов» Черноморского флота продолжает выполнение поставленных задач.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в юго-запданой части Черного моря обнаружена свободно дрейфующая украинская мина.