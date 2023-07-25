ВСУ попытались атаковать корабль «Сергей Котов» в Черном море

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 104 0

Для этого неонацисты использовали катера-дроны.

ВСУ попытались атаковать корабль «Сергей Котов» в Черном море

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив

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Тема:
Спецоперация

Боевики Вооруженный сил Украины (ВСУ) попытались атаковать корабль «Сергей Котов» в юго-запданой части Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что попытка атаковать при помощи катеров-дронов оказалась безуспешной.

«В ходе отражения атаки оба дистанционно-управляемых катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля на дистанции 1000 и 800 метров. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

В настоящее время корабль «Сергей Котов» Черноморского флота продолжает выполнение поставленных задач.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в юго-запданой части Черного моря обнаружена свободно дрейфующая украинская мина.

Тема:
Спецоперация
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