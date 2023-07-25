В ДНР подсчитали эффективность неуязвимых беспилотников «Ланцет»

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Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 101 0

Командующий ОБТФ «Каскад» Дикий: БПЛА «Ланцет» показал эффективность в 96%

В ДНР подсчитали эффективность неуязвимых беспилотников «Ланцет»

Фото: www.globallookpress.com / Kalashnikov Media

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Тема:
Спецоперация

БПЛА показали наилучшие результаты как в наступательных действиях, так и обороне.

Российский барражирующий боеприпас «Ланцет» показал эффективность в 96%. Об этом сообщил врио министра внутренних дел ДНР, командующий оперативно-боевым тактическим формированием (ОБТФ) «Каскад» Алексей Дикий, интервью с ним опубликовано в Telegram-канале ОБТФ.

По его словам, всего с момента поступления в войска было использовано около 150 «Ланцетов», из которых меньше десяти не смогли поразить цель. Более того, в основном это было связано с погодными условиями. В остальных случаях БПЛА показал наилучшие результаты как в наступательных действиях, так и обороне.

«Ланцеты», отмечает Дикий, оказались незаменимы в условиях ближнего боя, когда использование артиллерии невозможно из-за высокого риска ударить по своим же подразделениям.

Главный конструктор Zala Aero Group Александр Захаров отметил, что следующие поколения российских беспилотников «Ланцет» будут неуязвимы для средств противодействия. Основный их плюс — это простота в применении.

Прежде иностранные СМИ писали о том, что украинские боевики испытывают трудности из-за эффективности «Ланцетов». По словам неонацистов, нанести урон по беспилотникам сложно, так как они больше похожи на управляемые бомбы, чем на дроны. Более того, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) также не могут посадить «Ланцет».

Ранее 5-tv.ru писал, что дрон-камикадзе «Упырь» за секунду уничтожил катер ВСУ.

Тема:
Спецоперация
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