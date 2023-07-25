В Ленобласти задержали чиновника по делу о гибели человека при обрушении моста

В Ленинградской области был задержан первый замглавы администрации Лужского района по делу об обрушении пешеходного моста. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по региону.

«Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и первый замглавы администрации подозревается в совершении преступления», — говорится в сообщении.

По информации СК, именно он отвечал за организацию фестиваля. Сейчас его допросили в качестве подозреваемого, но СК намерен просить суд об его аресте. Более того, будет проведена серьезная оценка действий других сотрудников районной администрации и представителей организации-подрядчика.

Напомним, трагедия произошла во время ежегодного фольклорного праздника «Ольгины берега», который проходил на набережной возле спортивного комплекса. В ожидании кульминации праздника огромная толпа собралась на деревянном пешеходном мостике с металлическим основанием. Не рассчитанная на такое количество людей конструкция не выдержала и рухнула. Один человек погиб, еще девять получили травмы.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как один человек погиб и девять пострадали при обрушении пешеходного моста в Луге.