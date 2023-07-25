В Ленобласти задержали чиновника по делу о гибели человека при обрушении моста

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 35 0

Именно этот человек отвечал за организацию фестиваля.

В Ленобласти задержали чиновника по делу о гибели человека при обрушении моста

Фото: www.globallookpress.com / Arne Dedert

Читайте нас в: Дзен Новости

В Ленинградской области был задержан первый замглавы администрации Лужского района по делу об обрушении пешеходного моста. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по региону.

«Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и первый замглавы администрации подозревается в совершении преступления», — говорится в сообщении.

По информации СК, именно он отвечал за организацию фестиваля. Сейчас его допросили в качестве подозреваемого, но СК намерен просить суд об его аресте. Более того, будет проведена серьезная оценка действий других сотрудников районной администрации и представителей организации-подрядчика.

Напомним, трагедия произошла во время ежегодного фольклорного праздника «Ольгины берега», который проходил на набережной возле спортивного комплекса. В ожидании кульминации праздника огромная толпа собралась на деревянном пешеходном мостике с металлическим основанием. Не рассчитанная на такое количество людей конструкция не выдержала и рухнула. Один человек погиб, еще девять получили травмы.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как один человек погиб и девять пострадали при обрушении пешеходного моста в Луге.

+21° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
90.49
0.11 100.36
-0.30
Как гороскопы влияют на жизнь Вячеслава Макарова, Аниты Цой и Элоны Милле...

Последние новости

18:26
«Настанет апогей»: сколько еще Волочкова протянет на треш-пиаре
18:26
Кабмин продлил сроки по восстановлению Крымского моста
18:20
В Крыму пройдет юбилейный фестиваль молодого искусства «Таврида. АРТ»
18:13
«Новый коридор»: как Украина пытается искать пути для поставок зерна
18:05
Снова насилие: заведут ли новое дело на вокалиста Rammstein?
17:57
Экологическое ЧП: массовый мор рыбы обнаружили в московской реке Десна

Сейчас читают

В браке Екатерины Шпицы обнаружили серьезные проблемы
Ушли на годы вперед: как Россия превзошла Украину и Запад в радиоэлектронной борьбе
Как гороскопы влияют на жизнь Вячеслава Макарова, Аниты Цой и Элоны Миллер?
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео