Один человек погиб и девять пострадали при обрушении пешеходного моста в Луге
Трагедия произошла во время фольклорного праздника.
Фото, видео: Telegram Подслушано в городе Луга / lugasluhnews; 5-tv.ru
Один человек погиб и девять получили ранения при обрушении пешеходного моста в городе Луга Ленинградской области.
Как выяснил 5-tv.ru, трагедия произошла во время ежегодного фольклорного праздника «Ольгины берега», который проходил на набережной возле спортивного комплекса.
По словам очевидцев, в ожидании кульминации праздника — прибытия в ладье княгини Ольги — огромная толпа собралась на деревянном пешеходном мостике с металлическим основанием. Не рассчитанная такое количество людей конструкция не выдержала и рухнула.
«В какой-то момент он сложился, как карточный домик», — рассказала очевидица Елена.
Она добавила, что мост был новым и располагался в недавно обустроенной пешеходной зоне. Пострадавшие в результате ЧП доставлены в больницу, им оказывается помощь.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что прорыв горячей воды заблокировал людей в торговом центре на Кутузовском проспекте в Москве.
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