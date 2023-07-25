ФСБ возбудила дело в отношении социолога Бориса Кагарлицкого*

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Эксклюзив 52 0

В чем его обвиняют?

ФСБ возбудила дело в отношении социолога Бориса Кагарлицкого*

Фото: www.globallookpress.com / AlphaSpecnaz

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) возбудила уголовное дело в отношении социолога и политолога Бориса Кагарлицкого*. Об этом стало известно 5-tv.ru.

Уточняется, что дело расследуется по статье об оправдании терроризма.

Борис Кагарлицкий* известен как автор публикаций и исследований о проблемах левого движения в России и мире. На данный момент он известно, что преподает в Московской высшей школе социальных и экономических наук.

Иностранным агентом был признан в 2018 году из-за совместных проектов с Фондом Розы Люксембург*.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывший вице-губернатор Петербурга Владимир Лавленцев был задержан в Москве по делу о мошенничестве.

* — признанн в РФ иноагентом.

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