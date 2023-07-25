Режиссер сериала «Улицы разбитых фонарей» Михаил Мамедов умер на приеме у врача

Актер и режиссер сериала «Улицы разбитых фонарей» Михаил Мамедов скончался в возрасте 71 года. По данным ИА «Регнум», деятель культуры находился с женой в поликлинике на Рижском проезде.

Именно при посещении медучреждения Мамедову стало плохо. Врачи пытались привести режиссера в сознание, провести первичную помощь, но у них ничего не получилось. К приезду скорой Михаил Мамедов уже был мертв, медикам оставалось только констатировать его смерть.

Предварительно, режиссеру стало плохо с сердцем, причиной смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность.

Михаил Мамедов родился 19 октября 1951-го. Он окончил ГИТИС и высшие режиссерские курсы при Минкульте СССР. Работал в нескольких ведущих театрах Москвы, а также снимал знаменитые российские сериалы. В их числе «Паутина» и «Улицы разбитых фонарей». Михаил Мамедов и сам появлялся в кадре в качестве актера. Самой значимой его работой стала роль Муслима Магомаева в биографической кинокартине «Аккорды долгой жизни».

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