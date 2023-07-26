Новые квартиры получили пострадавшие от ударов ВСУ жители Белгородской области

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В ближайшее время жилплощадью обзаведутся ещё порядка двух тысяч семей.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sebastian Rau; 5-tv.ru

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Жители Белгородской области, которые остались без крыши над головой из-за обстрелов ВСУ, скоро отметят новоселье. Пятьдесят семей получили ключи от квартир. Средства на их приобретение выделены из федерального бюджета по поручению Владимира Путина.

Местные власти заявили, что строительство домов продолжается в ускоренном режиме. В ближайшее время жилплощадью обзаведутся еще порядка двух тысяч семей.

Одной из первых обладательниц новой квартиры стала Людмила Сасина. Раньше с мужем она жила в поселке Красная Яруга. А теперь переезжает в Белгород.

«Мы стали теперь уже жителями областного центра. И причем обладателями такой красивой квартиры. Наши дети взрослые. Живут отдельно. Для двоих вполне места хватит. Все шикарно. То есть мы не ожидали. Были уверены, что в такую трудную ситуацию нас не бросят. Но что это будет так человечно. Мы просто… Просто подумать не могли», — пытается подобрать слова счастливая обладательница нового жилья.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как получить бесплатное жилье в России.

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