Это реально: как получить бесплатное жилье в России

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 72 0

Адвокат Подгорская заявила о праве россиян на бесплатное жилье

Это реально: как получить бесплатное жилье в России

Фото: www.globallookpress.com / Martin Poole

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В чем заключаются юридические тонкости этого процесса?

Бесплатное жилье могут получить россияне с низким уровнем дохода, если они проживают в аварийных условиях, не владеют своей квартирой или больной член их семьи не имеет отдельной комнаты. Об этом заявила адвокат, медиатор Валерия Подгорская.

«В России действуют различные программы льготного получения жилья для разных категорий граждан: госслужащих, военнослужащих, молодых семей и других. Малоимущие граждане, нуждающихся в жилище или в улучшении жилищных условий, могут получить бесплатное жилье от государства», — сказала специалист.

При этом существует перечень критериев, необходимых для получения жилья, передает издание URA.RU. Среди них — наличие гражданства России, доход на каждого члена семьи не должен превышать прожиточный минимум региона, а также необходимо проживать в нужном городе определенное количество времени.

Встать на жилищный учет для получения недвижимости можно при соблюдении главных условий. Однако механизм работает лишь в следующих случаях: проживание в аварийном или ветхом доме, отсутствие собственного или бесплатного выделенного жилья, а также несоответствие жилья учетным нормам предоставления в регионе.

Помимо этого, критериями также являются наличие тяжелых хронических заболеваний среди членов семьи и отсутствие отдельной комнаты для больного. Наконец, в течение последних пяти лет семья не должна осознанно ухудшать жилищные условия — например, переезжая в объект меньшей площади.

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