Качество и безопасность: какой будет новая школьная форма в России

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 32 0

«Известия»: Роскачество представит в 2024 году новый стандарт школьной формы в России

Качество и безопасность: какой будет новая школьная форма в России

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

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Стандарт требуется, чтобы избежать использования материалов низкого качества.

В России представят новый стандарт школьной формы уже в 2024 году. Об этом газете «Известия» заявили в Роскачестве.

Во втором полугодии будущего года эксперты представят окончательную редакцию стандарта на форму для школьников.

«Производители, которые захотят маркировать свою продукцию таким образом, должны будут исполнять требования нового ГОСТа», — говорится в сообщении.

Также известно, что стандарт будет определять ассортимент одежды, предъявлять требования к форме, ее материалам и маркировке деталей. В ведомстве уточнили, что все это нужно для того, чтобы избежать использования некачественных материалов. Например, состав одежды должен соответствовать биологической безопасности.

В Роскачестве заключили, что ГОСТ для формы также учитывает гигроскопичность, воздухопроницаемость и уровень токсичности материалов.

До этого стало известно, что в России хотят вернуть единую ученическую форму. Начиная с 2013-го, в стране действует закон, согласно которому школы сами устанавливают требования к одежде. Как правило — это темный низ, светлый верх, или наоборот.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в России хотят вернуть единую школьную форму.

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