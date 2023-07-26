Кошелек позволяет: Месси нацелился на внушительную покупку в США

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 30 0

Лионель Месси планирует приобрести особняк во Флориде

Кошелек позволяет: Месси нацелился на внушительную покупку в США

Фото: www.globallookpress.com / Glenn Gervot

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Ради этого спортсмен даже отправился в поездку со всей семьей.

Аргентинский футболист Лионель Месси на днях вновь оказался в центре внимания, когда приехал в расположенный неподалеку от Майами курортный город Форт-Лодердейл. Компанию в этой поездке ему составили жена и трое сыновей.

Выяснилось, что спортсмен решил вместе с членами семьи выбрать новый дом. Главные критерии, поставленные Месси, — локация на берегу океана и размеры будущего жилья, передает издание 7Дней.ru со ссылкой на зарубежную прессу.

Супруга и сам футболист, по данным СМИ, нацелены на приобретение очень просторного особняка. Однако размер состояния Месси, скорее всего, позволит ему купить почти любой желаемый объект.

Ранее 5-tv.ru писал, что Месси перешел в американский футбольный клуб «Интер Майами». Он, как уточняется, подписал с командой трехлетний контракт.

В ходе карьеры он выступал за испанскую «Барселону» и французский «Пари Сен-Жермен». Месси является семикратным обладателем «Золотого мяча».

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