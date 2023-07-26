Стальной пресс: Авербух заснял игривую Арзамасову в коротком топе

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Полина Долгова
Полина Долгова 328 0

Арзамасова заявила, что лучше всех ее фотографирует Авербух

Стальной пресс: Авербух заснял игривую Арзамасову в коротком топе

Фото: Геодакян Артем / ТАСС

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Актриса рассказала о необычной способности своего звездного мужа.

Актриса Елизавета Арзамасова поделилась в социальных сетях летним снимком, сделанным во время отпуска с супругом в Турции. Хореограф Илья Авербух сфотографировал любимую, сидящую на ступенях отеля в шелковой юбке и коротком топе.

Звезда сериала «Папины дочки» призналась, что лучше всего она получается на фото, которые делает ее муж. Артистка часто принимает участие в профессиональных съемках, но результат получается не таким.

Авербух заснял Арзамасову во время отдыха в Турции Авербух заснял Арзамасову во время отдыха в Турции. Фото: Instagram* / liza_arzamasova

Кадры, сделанные ее избранником, для нее получаются особенными. Ведь в таком случае фигурист смотрит на нее влюбленными глазами.

«Энергетика всегда считывается. Даже посторонний зритель чует эмоциональную связь „модели“ и „фотографа“», — считает актриса.

К слову, фигура артистки удивляет — она часто демонстрирует отличную физическую форму. С таким стальным прессом было бы странно отказываться от открытых нарядов. По словам знаменитости, ее фигура — это результат работы над собой, а не просто «хорошие гены». Например, Арзамасова множество времени уделяет занятиям спортом.

Между прочим, этот отпуск пара провела только вдвоем. Они оставили сына дома с бабушками и помощниками.

Ранее 5-tv.ru писал, что Арзамасова устроила откровенную фотосессию в отпуске.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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